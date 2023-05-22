Книжный салон в Петербурге посетили 520 тысяч человек за четыре дня. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В Петербурге завершился Международный книжный салон. Он прошел в Северной столице на Дворцовой площади с 18 по 21 мая и стал 18-м по счету. За четыре дня фестиваль посетили 520 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

- В работе Книжного салона приняли участие более 260 издательств, на площадке прошло более 250 мероприятий, - отметил он.

Напомним, на минувших выходных в Северной столице прошла также ежегодная акция «Ночь музеев». В этом году число участников стало рекордным – учреждения и концерты посетили более 50 тысяч человек. Это на 20 тысяч больше, чем годом ранее.

Особой популярностью у посетителей пользовались Артиллерийский музей, Музей железных дорог России, Капелла, Военно-морской музей.