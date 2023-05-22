Инновационный колледж информационных технологий откроется в Петербурге

Частное учебное заведение примет 200 студентов. Фото: IThub

Еще одно учебное заведение появится в Петербурге. С 1 сентября в городе будет работать инновационный колледж информационных технологий IThub, который сможет принять 200 студентов. 4 июня там пройдет первый День открытых дверей.

- IThub – это частный колледж. В учреждении обучают IT-специалистов по бизнес-ориентированной методологии, - рассказали в пресс-службе колледжа.

Абитуриентам расскажут об образовательных программах в День открытых дверей. Там же будущие студент узнают, с какими компаниями сотрудничает колледж. Учебное заведение находится на Петроградской стороне.

Напомним, в Петербурге вырос спрос на выпускников, получивших среднее образование. Это связано с увеличением количества заводов, куда требуются сотрудники. По словам экспертов, эта проблема будет решена только к 2035 году.