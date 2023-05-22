Шестиклассник пригласил сверстника в гости и изнасиловал в Ленобласти

В полицию обратилась мама пострадавшего мальчика. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что ее 12-летний сын подвергся насилию. По ее словам, ребенка пригласил в гости друг из шестого класса. Он и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- По словам женщины, все происходило в Тосно на проспекте Ленина. Из-за насильственных действий пострадал пятиклассник 2011 года рождения, - рассказал источник.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы позже принять процессуальное решение. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали и обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне полицейские возбудили уголовное дело на восьмиклассника, который жестоко избил 11-летнего мальчика. Ребенок в тяжелом состоянии попал в больницу, а его обидчика отпустили под подписку о невыезде.