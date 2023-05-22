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НовостиПроисшествия22 мая 2023 8:43

На восьмиклассника, избившего 11-летнего мальчика, возбудили уголовное дело в Петербурге

Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские возбудили уголовное дело.

Полицейские возбудили уголовное дело.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На восьмиклассника, который накануне избил 11-летнего мальчика, возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Напомним, 20 мая ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Драка произошла в детской студии на Парфеновской улице.

- Мальчика отпустили после того, как он подписал подписку о невыезде, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку из-за случившегося. Материалы дела передали следователям. Расследование продолжается.

Напомним, накануне 13-летняя девочка из Сестрорецка в тяжелом состоянии попала в больницу из-за отравления алкоголем. Опросить ее у врачей не получилось. Сейчас ей оказывают необходимую помощь. Известно, что в медучреждение школьницу привезла скорая помощь в сопровождении отца.