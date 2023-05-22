Из-за найденного в канализации тела младенца СК Ленобласти проводит проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Ленинградской области организовал проверку из-за найденного тела ребенка в канализации на территории ЖК «Золотые купола». Стало известно, что это была девочка. На теле малышки нет повреждений, которые указывали бы на убийство.

- На место происшествия незамедлительно осуществлен выезд следственно-оперативной группы в составе следователя, следователя-криминалиста, экспертов и сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Теперь специалистам предстоит выяснить, родилась ли девочка живой или мертвой. Тело отправили на судебное исследование.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Специалисты также ищут мать ребенка.

В прокуратуре Ленобласти рассказали, что найденное тело - эмбрион недоношенного младенца. Ведомство тоже проводит проверку.