Из-за найденного в канализации тела младенца СК Ленобласти проводит проверку.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Следственный комитет Ленинградской области организовал проверку из-за найденного тела ребенка в канализации на территории ЖК «Золотые купола». Стало известно, что это была девочка. На теле малышки нет повреждений, которые указывали бы на убийство.
- На место происшествия незамедлительно осуществлен выезд следственно-оперативной группы в составе следователя, следователя-криминалиста, экспертов и сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Теперь специалистам предстоит выяснить, родилась ли девочка живой или мертвой. Тело отправили на судебное исследование.
Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Специалисты также ищут мать ребенка.
В прокуратуре Ленобласти рассказали, что найденное тело - эмбрион недоношенного младенца. Ведомство тоже проводит проверку.