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НовостиОбщество22 мая 2023 17:36

Майская гроза с градом пришла в Петербург

Ненастье сменилось солнцем и теплом
Элеонора КУРЮМОВА
Майская гроза с градом пришла в Петербург. Фото: vk.com/meteodnevnik

Майская гроза с градом пришла в Петербург. Фото: vk.com/meteodnevnik

Утром 22 мая spb.kp.ru писала о прогнозируемых в городе дождях и грозах. К слову, обещанные специалистами ненастья действительно пришли, прихватив с собой еще и град. Фото и видео ледяных осадков появились в социальных сетях жителей Северной столицы.

– В Петербурге сегодня вот такая разнообразная погода: ливень с градом, затем солнце светит, потом гроза со шквальным ветром. И в конце тишина, – опубликовала мини-пост на своей странице петербурженка Елена.

К слову, наблюдать летящие с неба бусины размером с перепелиное яйцо довелось не всем горожанам. Застать майское природное явление успели жители Московского, Колпинского и Пушкинского районов. Через полчаса город снова прогревало палящее солнце.

Напомним, 22 мая с двух часов дня в Петербурге действует желтый уровень погодной опасности. Водителям и пешеходам следует быть осторожными на улице.