Прокуратура проверит коррекционную школу в Петербурге из-за издевательств учителей над детьми-инвалидами

Прокуратура проверит коррекционную школу из-за издевательств над инвалидами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Василеостровского района заинтересовалась коррекционной школой №4. Родители первоклассников-инвалидов пожаловались в ведомство на грубое обращение с детьми со стороны педагогов. Из-за этого правоохранители решили проверить учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

– Надзорное ведомство оценит исполнение сотрудниками школы законодательства о несовершеннолетних, а также об образовании, – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Какие именно меры примут в отношении горе-педагогов, пока что неизвестно. В ведомстве уточнили, что окончательное решение правоохранители сообщат после завершения всех процедур.

Ранее корреспондент spb.kp.ru пообщался с родительницей пострадавшего школьника. Женщина рассказала, что положила в рюкзак своего сына диктофон и записанное ее шокировало. Конечно, редакция опустила нецензурные выражения, но для справки – их было много.