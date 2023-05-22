«Бить тебя надо, криворукий раздолбай»: Родители первоклассников-инвалидов из школы №4 в Петербурге пожаловались в прокуратуру на хамство учителей

Родители детей-инвалидов из школы №4 в Петербурге пожаловались на жестокие методы воспитания учителей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Громкий скандал разгорается в школе №4 Василеостровского района Петербурга. Мама первоклассника-инвалида из коррекционного класса пожаловалась в прокуратуру на то, что классный руководитель и логопед грубо обращаются с ее сыном Антоном (имя изменено. – Прим.ред.). По словам женщины, ребенок несколько недель приходил из школы зажатым и уставшим. Мать долгое время не могла понять, что с ним не так, пока тот не рассказал ей о поведении учителей.

- Мальчик жаловался, что не хочет идти в школу из-за грубости педагогов. Он рассказал матери, что его ругали и толкали, - пояснил spb.kp.ru источник в правоохранительных органах.

Женщина решила подтвердить слова сына и положила ему в рюкзак диктофон. А когда включила запись дома, была шокирована методами воспитания в школе. Редакция опустила матерные выражения, но для справки - их было много.

- Как заявляет мать ребенка, классный руководитель и логопед оскорбляют первоклассников, используя такие выражения как «чудовище», «бестолковка», «пошел вон отсюда», «у него бошка еще больше стала», «он в профиль как встанет, чемодан просто», «раздолбай», «неплохой пацан, но мне не нравится», «криворукий», «задолбал меня, бить тебя надо», «позорник», «жадюга сидит, тварь» и другие, - перечислил источник spb.kp.ru.

Кроме этого, как утверждает мать, она сняла побои с сына в больнице.

- Учителя угрожали Антону: «Сейчас палку возьму, сейчас получишь!». На записи диктофона отчетливо слышны стуки по столу, крики взрослых и слезы детей, - рассказала прокурору мама первоклассника-инвалида. – Почти весь урок учителя обсуждают сплетни и внешность детей, а не занимаются образованием. Из-за всей этой атмосферы у Антона развились психические расстройства. Например, при выполнении домашней работы он просил меня завязать ему ноги.

Женщина добавляет, что в личном разговоре педагоги все отрицали и утверждали, что мальчик слишком много фантазирует. По информации spb.kp.ru, остальные родители первоклассников готовят обращение в СК на горе-учителей. Они заявляют, что их детей били костяшками по лбу, таскали за волосы, унижали и оскорбляли. По предварительной информации, среди пострадавших детей есть сын известного петербургского фотографа Александра Петросяна.

ОФИЦИАЛЬНО

В самой школе отказались что-либо комментировать редакции. Однако к проверке инцидента подключились в администрации Василеостровского района. Там подтвердили наличие аудиозаписей с оскорблениями учеников.

- По данному факту администрация района и местная прокуратура ведут тщательное расследование. Педагоги, в отношении которых идет проверка, отстранены от образовательного процесса. По результатам проверки виновных привлекут к ответственности в соответствии с законодательством, вплоть до увольнения, - отметили в администрации Василеостровского района Петербурга.

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