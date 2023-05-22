Пять новых мостов через Неву построят в Петербурге к 2040 году

Пять новых мостов через Неву построят к 2040 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В проект генерального плана развития Северной столицы включили строительство новых мостов. Всего к 2040 году в Петербурге планируют построить пять переправ через Неву. Об этом сообщил в понедельник, 22 мая, губернатор города Александр Беглов во время традиционного эфира «Радио России».

– Новые мосты появятся в составе Широтной магистрали, в створе Большого Смоленского проспекта, Арсенальный мост и Ново-Адмиралтейский мост, – уточнил глава города на Неве.

Напомним, что к 320-й годовщине Петербурга в культурной столице завершили реконструкцию Биржевого моста. Работы на нем велись с осени 2021 года. По программе капитального ремонта обновили все составляющие разводного сооружения. Кстати, недавно под мостом открыли паромную переправу через Неву. Тримараны будут курсировать каждые десять минут.