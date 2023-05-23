Видео охваченного огнем на площади 3,2 тысячи «квадратов» металлического ангара в Ленобласти появилось в Сети

Металлический ангар с паллетами загорелся в Ленобласти. Фото: t.me/gumchslo

Вечером 22 мая в промзоне в поселке Тельмана Тосненского района вспыхнул мощный пожар. Там загорелся металлический ангар с паллетами. На место происшествия оперативно прибыли специалисты ГКУ «Леноблпожспас» и Петербурга. Как оказалось, пламя заняло площадь в 3,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Ленобласти.

–Загорелось помещение на Красноборской улице. Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе МЧС.

Ночью следующего дня областные огнеборцы вместе с коллегами из Северной столицы продолжают тушить пожар. К слову, первая информация о разъяренном огне появилась в Сети около десяти вечера. Но локализовать разъяренную стихию удалось только через час. На месте происшествия сейчас находится 56 спасателей и целых 15 служебных машин. В местной администрации также прокомментировали происшествие и сообщили, что о случившемся доложат правоохранителям.