Мужчина на «Гелендвагене» устроил стрельбу около ресторана в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Красносельского района задержали мужчину, который устроил стрельбу в воздух. Инцидент произошел в ночь на 22 мая на улице Адмирала Трибуца в Северной столице. В правоохранительные органы обратились очевидцы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина вышел из своего автомобиля «Мерседес-Бенц Гелендваген» и три раза выстрелил в воздух из пистолета. Потом он отъехал к ресторану, который находился в этом же доме, - рассказали в региональном ведомстве.

На место приехали полицейские. Они задержали 39-летнего мужчину, который был пьян. У него нашли и отобрали травматический пистолет Grand Power. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали и обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне в Петербурге дочь изрезала ножом собственную мать. Женщину с ранениями госпитализировали в больницу.