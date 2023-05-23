Самолет из Петербурга в Минеральные воды не смог взлететь из-за сломанного автомата скорости. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Непредвиденная ситуация произошла на борту самолета, который летел из Северной столицы в Минеральные воды. Инцидент случился 22 мая около восьми часов утра по московскому времени. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

- Самолет проехал сто метров и прекратил взлет. Причина такого решения – неисправность автомата скорости. Экипаж самолета принял решение зарулить на стоянку, - говорится в сообщении.

Специалисты осмотрели взлетно-посадочную полосу, но посторонних предметов там не обнаружили. Рейс выполняла авиакомпания «Победа». Никто из пассажиров не пострадал. В итоге они были доставлены в пункт назначения.

Напомним, накануне машина сбила 11-летнего мальчика на Богатырском проспекте в Петербурге. Ребенка на велосипеде отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Полицейские проводят проверку.