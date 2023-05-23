Следственный комитет начал проверку в школе Петербурга из-за издевательств учителей над детьми-инвалидами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в коррекционной школе №4 в Василеостровском районе после жалобы родителей на учителей, которые издевались над их детьми-инвалидами. Об этом 23 мая 2023 года сообщили в ведомстве.

- В социальных сетях размещены комментарии родителей учащихся одной из школ Василеостровского района Санкт-Петербурга с жалобами на нарушение прав и недопустимое поведение со стороны педагогов по отношению к детям, - сообщили в комитете.

Сейчас родители учеников находятся в следственном комитете, где дают объяснения произошедшему. Ранее родители сами обратились в прокуратуру с жалобой на учителей учебного заведения.

Все стало известно после того, как одна из матерей положила диктофон в рюкзак своего сына и записала, как учительница нецензурно оскорбляла детей. После этого она обратилась в ведомство.