Мужчину парализовало за рулем автомобиля на Тепловозной улице в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мужчина попал в аварию, потому что у него случился приступ. У водителя парализовало часть туловища. Сначала специалисты подумали, что автолюбитель выпивший, но все оказалось трагичнее. Об этом пишет паблик ВКонтакте «Дорожный инспектор».

- Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов утра 23 мая на пересечении улицы Юннатов и Тепловозной улицы в Невском районе, - говорится в сообщении.

Известно, что водитель наехал на четыре транспортных средства. О пострадавших в аварии не сообщается.

Напомним, накануне мужчина на «Гелендвагене» устроил стрельбу около ресторана в Петербурге. Он три раза выстрелил в небо и напугал очевидцев. В итоге пистолет у дебошира отобрали, а его отвезли в отдел полиции.