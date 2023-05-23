Машина сбила 5-летнего мальчика на самокате на проспекте Королева в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Маленький ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии на проспекте Королева около девяти часов утра 22 мая. Мальчику пять лет. Вместе с бабушкой он переезжал дорогу на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В результате ДТП ребенок получил легкий вред здоровью, ему была оказана необходимая медицинская помощь на месте, - рассказали в региональном ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне в аварию попал мужчина, у которого прямо в машине парализовало тело. Образовалось массовое ДТП из четырех машин. Специалисты сначала подумали, что пострадавший выпил алкоголь, но позже его госпитализировали.