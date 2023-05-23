Поклонники Игоря Талькова восстановили граффити с портретом музыканта на Литейном проспекте

Рисунок отмывали не только петербуржцы, но и фанаты из других городов. Фото: vk.com/fanmirimir

Граффити с портретом рок-музыканта Игоря Талькова на Литейном проспекте снова привели в порядок в Петербурге. Напомним, несколько дней назад вандалы испортили изображение исполнителя, нарисовав поверх мурала белые буквы. О том, что рисунок восстановили, spb.kp.ru рассказал автор граффити Дмитрий Монич.

- Мы отмывали изображение 22 мая. Чтобы помочь, приехали неравнодушные люди с других городов. Была даже женщина из Беларуси. Мы не позволим вандалам портить граффити. Сейчас собираем средства, чтобы провести дополнительные работы, - отметил он.

Напомним, около мурала с изображением Игоря Талькова несколько раз проводил концерты его сын. Там также часто собираются фанаты рок-исполнителя. Поклонники не позволяли закрашивать портрет музыканта даже коммунальным службам: им приходилось противостоять полицейским, чтобы сохранить граффити.

Напомним, рок-музыкант Игорь Тальков погиб в 1991 году. Его застрелили перед концертом около Дворца спорта «Юбилейный» на 35-м году жизни.