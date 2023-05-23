Женщину, ударившую топором по голове собственную мать, арестовали в Петербурге

Суд отправил неадекватную дочь в СИЗО на два месяца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пушкинский районный суд выбрал меру пресечения женщине, которая пыталась зарезать собственную мать. Инцидент произошел утром 22 мая на улице Гусарская. Дочь накинулась на маму с ножом и топором. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Женщину задержали 22 мая. В этот же день ей предъявили обвинение. Суд отправил ее в следственный изолятор на два месяца. Там она будет, как минимум, до 21 июля, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, горе-дочь успела один раз ударить мать ножом в поясницу и не менее одного раза в шею. Кроме этого, топором она нанесла удар по голове. Но пострадавшая успела убежать от неадекватной родственницы. Врачи вовремя оказали ей квалифицированную помощь.

Женщина сама позвонила в полицию и вызвала сотрудников на помощь. Они задержали нападавшую.