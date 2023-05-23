Суд отказался пересматривать решение по поводу сноса Дома Басевича в Петербурге

Суд отказался останавливать работы по сносу Дома Басевича в Петербурге. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Активисты продолжают бороться за сохранение Дома Басевича в Петербурге. После нескольких судов было принято окончательное решение о сносе здания, но градозащитники снова обратились в инстанцию. По их словам, из-за тяжелой техники на фасадах соседних домов начали появляться трещины, поэтому петербуржцы просили суд остановить снос. Сами они тем временем защищали строение, выйдя с плакатами на место работ.

- Градозащитники хотели признать заключение КГИОП о сносе Дома Басевича недействительным. Но суд отказал в пересмотре дела, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, многострадальный дом Басевича вытерпел несколько пожаров, поэтому Следственный комитет признавал его вещественным доказательством. А градозащитники выступали против сноса здания из-за его истории.

На этом месте планируют построить академию танца Бориса Эйфмана. Снести его собираются не полностью: останется часть фасадной стены.