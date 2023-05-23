Прокуратура контролирует работу специалистов на месте взрыва в Ленобласти. Фото: Скриншот из видео

После взрыва во время сварочных работ в Ленинградской области прокуратура поставила на контроль разбирательство в обстоятельствах трагедии. Напомним, 23 мая произошел взрыв морского понтонного ящика. Погибли три человека, еще двое пострадали.

- На месте происшествия Всеволожский городской прокурор Дмитрий Смирнов координирует действия правоохранительных органов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Работники выкатили морской понтон и увидели на нем шов. Для того, чтобы он не пропускал, специалисты хотели убрать его с помощью сварки. Но когда процесс начался, ящик взорвался. Сейчас врачи борются за жизнь двух пострадавших. Их госпитализировали в больницу Всеволожского района.

Напомним, трагедия произошла на территории предприятия, которое занимается ремонтом грузовых автомобилей.