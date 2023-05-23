Российский бренд одежды LIME откроется вместо Zara и Uniqlo в двух ТРК Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Российский бренд одежды LIME в Петербурге откроется в двух торговых центрах. Сейчас магазины работают в «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». Открытие планируется в ТРК «Галерея» и «Европолис». Бренд займет территорию ушедших иностранных брендов Zara Home и Uniqlo.

- Компания активно набирает персонал, на сайте hh.ru размещены вакансии заместителя управляющего для новых точек и продавцов-консультантов, - сообщает РБК.

На данный момент, в помещениях, где планируется открыть магазины российского бренда одежды, вовсю идет ремонт. Бренд работает в обновленном формате с декабря 2022 года. Сейчас магазины занимают 1500 квадратных метров.

Напомним, накануне стало известно, что почти 30 процентов петербуржцев, покупают ювелирные украшения в кредит или рассрочку.