Количество аварий на теплосетях снизилось на 15% в Петербурге к 2023 году

Количество аварий на теплосетях снизилось на 15%. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Итоги отопительного сезона 2022-2023 годов подвели на заседании городского правительства. Как оказалось, обогревать дома прекратили в этот раз на 25 дней раньше. А аварий на теплосетях насчитали на целых 15 процентов меньше, чем прошлой зимой. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Технологические нарушения удавалось достаточно быстро ликвидировать силами сотрудников коммунальных служб, – сказал губернатор Александр Беглов.

Он также подчеркнул, что количество нарушений в жилых домах сократилось на 24 процента. Кроме того, обсуждая задачи на грядущий год, глава Северной столицы попросил уделить внимание профилактике технологических нарушений.

Поэтому уже сейчас город готовится к холодам. Так, в Петербурге в межотопительный период проведут около 700 гидравлических испытаний. Губернатор поручил максимально снизить сроки отключения воды для проведения необходимых процедур.