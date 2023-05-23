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НовостиПроисшествия23 мая 2023 17:00

Уголовное дело завели из-за трех погибших от взрыва во время сварочных работ в Ленобласти

Еще двоих доставили в тяжелом состоянии в больницу
Элеонора КУРЮМОВА
Уголовное дело возбудили из-за взорвавшегося понтонного ящика. Фото: Скриншот видео

Уголовное дело возбудили из-за взорвавшегося понтонного ящика. Фото: Скриншот видео

23 мая на производственной базе во Всеволожском районе Ленобласти во время сварочных работ взорвался понтонный ящик. Из-за этого погибли трое мужчин, а еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из местных больниц. Из-за происшествия возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленобласти

– Дело завели из-за нарушения правил безопасности во время производства работ, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители осмотрели место трагедии с помощью квадрокоптера, газоанализатора и прочих криминалистических измерительных приборов. Следователи изъяли оставшиеся от объектов и оборудования осколки, а также связанную с делом документацию. Сотрудники ведомства также допрашивают руководителя и специалистов организации. Напомним, что ранее spb.kp.ru рассказывала, почему взорвался морской понтон.