Второго участника поножовщины в ресторане Петербурга арестовали на два месяца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Октябрьский суд Петербурга отправил на два месяца под стражу второго участника кровавой потасовки. Как сообщалось ранее, вместе со своим приятелем он поссорился с посетителем одного из ресторанов города. А после, находясь под действиям горячительных напитков, напал на него с ножом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Задержанного обвиняют в покушении на убийство, как и его сообщника, – уточнили в пресс-службе ведомство.

Можно подумать, что нарушители приходятся друг другу лучшими, даже закадычными друзьями. Вместе они начали конфликт и напали на местного жителя в одном из заведений Северной столицы. Кроме того, каждый из арестованных лишь частично признали вину за едва не закончившуюся трагедией потасовку. Кстати, и грозит обоим, в случае признания их вины судом, до 15 лет лишения свободы.