Три новых знака появятся на нерегулируемых пешеходных переходах в Петербурге

Новые знаки появятся на нерегулируемых пешеходных переходах. Фото: t.me/transportniytseh

Для любителей переходить дорогу, не отрываясь от телефона, с наушниками и в глухом капюшоне в Петербурге появились специальные знаки. Три новых таблички – «Без наушников», «Без телефона», и «Без капюшона» – сковсем скоро появятся у десяти нерегулируемых «зебр» Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– Этот проект пилотный, приняли его перед началом летних каникул, – уточнили в пресс-службе.

Кстати, несколько новых знаков уже установили в Петербурге. Так, таблички появились на пересечении Ленской улицы и бокового проезда Индустриального проспекта. Как оказалось, реализует задумку комитета ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» вместе с Общественной организацией автомобилистов культурной столицы «СПБ.АВТО».

Ранее spb.kp.ru писала, что около станции «Улица Дыбенко» в Петербурге установят знаки, запрещающие стоянку.