Мужчину зверски избили на Оборонной улице в Мурино. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские задержали в Ленобласти двух мужчин, которых подозревают в нападении на сварщика коммерческого предприятия. Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии с множественными травмами. В правоохранительные органы обратились врачи больницы.

- Мужчину избили около четырех часов вечера 22 мая. А в больницу он попал утром следующего дня, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сам пострадавший объяснил, что на него напали малознакомые люди. Они избили его около старых сараев на Оборонной улице в городе Мурино. На этой же улице позже задержали подозреваемых. Ими оказались 45-летний и 42-летний мужчины. Сейчас специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне мигрант напал на таксиста и отобрал у него автомобиль. Позже преступника задержали. Известно, что он угрожал водителю ножом.