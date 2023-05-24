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НовостиПроисшествия24 мая 2023 10:39

СК проводит проверку из-за ДТП с 11-летним мальчиком, которого столкнул на дорогу сверстник

Ведомство выясняет обстоятельства случившегося
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК проводит проверку из-за ДТП с 11-летним мальчиком, которого столкнул на дорогу сверстник.

СК проводит проверку из-за ДТП с 11-летним мальчиком, которого столкнул на дорогу сверстник.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Ленобласти организовал проверку после жуткого происшествия, когда 11-летний мальчик столкнул сверстника на велосипеде под машину. Ребенок получил множественные травмы, и в тяжелом состоянии его госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- На место происшествия незамедлительно осуществлен выезд следственно-оперативной группы в составе заместителя руководителя следственного отдела по Ломоносовскому району, следователя, экспертов и полиции, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, авария случилась 23 мая на автодороге Гостилицы-Гора Колокольня. За рулем машины, которая наехала на ребенка, находилась женщина. Она не успела затормозить. На мальчика, столкнувшего друга, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.