Уголовное дело об истязании возбудили на учителей, устроивших травлю детей-инвалидов в Петербурге

СК проводит проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье об истязании детей инвалидов. В деле разбирается Следственный отдел по Василеостровскому району ГСУ СК России по Петербургу. Ранее в соцсетях появилась информация с жалобами родителей, что в школе учителя ужасно обращаются с детьми.

- Возбуждено уголовное дело по статье «истязание». По версии следствия, с сентября 2022 года по апрель 2023 года педагоги постоянно причиняли детям физические и психические страдания. Пострадали школьники 10-ти и 9-ти лет, - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Петербургу.

У пострадавших детей есть проблемы со здоровьем. Из-за этого им с трудом дается учеба. По предварительной информации, разъяренные учителя били детей по голове. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.