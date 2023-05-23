«Бестолковый гаденыш с бесстыжей мордой»: Родители записали на аудио, как учителя травили первоклассников-инвалидов из школы №4 в Петербурге

В Сети появилась аудиозапись издевательства учителей над детьми-инвалидами в школе в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Скандал с травлей первоклассников-инвалидов в коррекционной школе №4 Василеостровского района Петербурга теперь проверяют в Следственном комитете и прокуратуре. Напомним, родители детей из дополнительного класса 1А обвинили классного руководителя и логопеда в оскорблениях и избиении учеников. Педагоги отпирались до последнего, пока ребята не записали издевательства на диктофон. Spb.kp.ru поговорила с родителями двух пострадавших мальчиков и публикует аудиозапись с «уроками воспитания».

Сначала улыбались, теперь плачут и боятся

Одним из пострадавших детей стал девятилетний сын известного петербургского фотографа Александра Петросяна – Миша (имена детей изменены. – Прим.ред.). По словам его жены Ольги, мальчик лишь в сентябре был счастлив ходить в школу. А потом изменился до неузнаваемости.

- Миша начал хныкать, не хотел ходить в школу. Перестал улыбаться. Как будто подменили. Однажды пришел с сильным ушибом пальца. Но он не говорит из-за инвалидности, не смог объяснить травму. А классный руководитель заявила, что он ударился на физкультуре. А в марте состоялся педсовет, где мне сообщили о том, что Миша якобы вообще не способен учиться. В итоге мы перевелись в другой класс, я не стала скандалить и разбираться с педагогами, - поделилась с spb.kp.ru Ольга Петросян.

Стаж классного руководителя составляет 25 лет. Образование высшее. А вот методы работы, судя по записям, - ниже некуда. Фото: СОЦСЕТИ

Родители Миши начали общаться с другими мамами и папами чате класса и поняли, что у всех детей похожие проблемы.

- Мой ребенок Антон терпел побои и оскорбления, - призналась редакции Наталья Шардина, мать другого первоклассника. – Он выходил из класса испуганным, жаловался на удары и оскорбления от учителей. В личном разговоре классный руководитель назвала все это фантазиями ребенка. Поэтому я положила ему диктофон в рюкзак.

В итоге мать записала звук двух учебных дней. Из 10 часов аудио она услышала не только отборные маты и оскорбления детей по умственным и национальным признакам, но и всевозможные сплетни о родителях.

- Мы не понимаем, почему учителя нас ненавидят, - недоумевает Ольга Петросян. – Мы дарили им подарки на все праздники. На аудио они обсуждают грязь и нижнее белье каждой семьи. У кого есть няня есть, у кого сумка «Гуччи». Хотя мы никогда на них не жаловались, открыто и дружелюбно общались. И ведь главное - они нападали на самых беззащитных. На Мишу и Антона, которые не умели нормально говорить и не могли что-то им ответить.

«Доводили до истерики»

Все 10 часов диктофонной записи послушал юрист родителей Никита Сорокин, который помог составить им жалобу в прокуратуру и СК.

- Травля была постоянной. Например, перед индивидуальным занятием с логопедом ребенок размотал бумагу в туалете. Учитель 10 минут ругал мальчика, угрожал лишением мультиков, обещал выгнать в коридор и поставить в угол. Довел ребенка до плача, а потом ждал, когда тот успокоится. И потом все заново. В результате ребенок на протяжении 30 минут плакал и не мог успокоиться, находясь в истерике, - утверждает адвокат.

А это логопед, которая, как уверены родители, участвовала в травле детей, Фото: СОЦСЕТИ

Отдельной строкой юрист выписал всевозможные оскорбления, который услышал на записи, в том числе ксенофобные и матерные. Вот только малая часть из них: «чудовище», «жадюга», «тварь», «позорище», «криворукий», «мальчик-тупик».

- Если бы тебя мама лупила бы как сидорову козу, то может быть и толк был бы, - слышно на небольшом куске записи, оказавшейся в распоряжении spb.kp.ru. – Вообще бестолковка. А ведь ты (обращаясь к другому мальчику) вроде неплохой пацан, но все равно мне не нравишься. Мне кажется, (говоря другому учителю) у него башка еще больше стала. В профиль как встанет – чемодан. Сейчас как дам по ней! Бестолковый гаденыш с бесстыжей мордой!

- Детей постоянно запугивали применением силы: напоминали про палку и линейку. Из урока в 35 минут учебе посвящалось 10 минут, а то и вообще учебный процесс заменялся сплетнями, - подытожил Никита Сорокин.

После жалобы в прокуратуру классного руководителя и логопеда отстранили от занятий. На звонки и сообщения spb.kp.ru они не ответили. Их мнение о ситуации неизвестно. Обеих женщин вызвали на допрос в СК. У классного руководителя общий стаж работы составляет 25 лет, она проходила спецкурсы по обучению детей с умственной отсталостью и имеет квалификацию учителя и психолога. У логопеда стаж чуть больше 11 лет. Высшее образование тоже имеется. Spb.kp.ru проследит за ходом проверки коррекционной школы.

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