Зарплата выросла на 6,1% за месяц в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Реальная заработная плата в Ленинградской области выросла на 6,1 процента с февраля по март 2023 года. При этом, рассчитывалась стоимость труда одного специалиста с учетом индекса потребительских цен. Кстати, ровно за 12 месяцев она увеличилась всего лишь на 1,9 процента. Об этом сообщили аналитики «Петростата».

– Средняя номинальная зарплата рассчитанная на основе всех компаний региона к марту 2023 года составила более 63 тысяч рублей, – уточнили в новом исследовании специалисты.

Они также уточнили, что при подсчете использовали и данные от малого бизнеса. А вот в Петербурге ситуация с оплатой труда выглядит грустнее. Так, ранее spb.kp.ru писала, что доход каждого пятого петербуржца уменьшился с начала года. Как оказалось, с подобной проблемой чаще сталкиваются женщины, чем мужчины.