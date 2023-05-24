Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика24 мая 2023 18:14

Зарплата выросла на 6,1% за месяц в Ленобласти

За год оплата труда увеличилась на 1,9 процента
Элеонора КУРЮМОВА
Зарплата выросла на 6,1% за месяц в Ленобласти.

Зарплата выросла на 6,1% за месяц в Ленобласти.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Реальная заработная плата в Ленинградской области выросла на 6,1 процента с февраля по март 2023 года. При этом, рассчитывалась стоимость труда одного специалиста с учетом индекса потребительских цен. Кстати, ровно за 12 месяцев она увеличилась всего лишь на 1,9 процента. Об этом сообщили аналитики «Петростата».

– Средняя номинальная зарплата рассчитанная на основе всех компаний региона к марту 2023 года составила более 63 тысяч рублей, – уточнили в новом исследовании специалисты.

Они также уточнили, что при подсчете использовали и данные от малого бизнеса. А вот в Петербурге ситуация с оплатой труда выглядит грустнее. Так, ранее spb.kp.ru писала, что доход каждого пятого петербуржца уменьшился с начала года. Как оказалось, с подобной проблемой чаще сталкиваются женщины, чем мужчины.