Болельщиков пустят на поле «Газпром Арены» 3 июня после заключительного матча «Зенита»

Болельщиков пустят на поле «Газпром Арены» 3 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Зенит» умеет удивлять фанатов футбола и своих болельщиков. Совсем скоро, 3 июня на «Газпром Арене» после заключительного матча сезона пройдет масштабная дискотека и шоу. Но фишкой мероприятия оказалось то, что танцполом станет само игровое поле. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубого футбольного клуба.

– На мероприятии газон откроют для всех желающих потанцевать, отдохнуть и сделать яркие фотографии, – пояснили в пресс-службе «Зенита».

Пока что в тайне держат имя диджея, который исполнит на мероприятии чемпионский сет. Как рассказали в клубе, его сообщат позже. Зато уже можно приобрести билеты на финальный матч сезона «Зенит» — «Факел». Напомним, что для посещения стадиона необходимо оформить карту болельщика.

Кстати, недавно у футболиста «Зенита» Малкома родился сын.