Учителей-мигрантов депортируют за избиение четырех детей в частной школе на Вознесенском проспекте в Петербурге

Учителей-мигрантов депортируют за избиение четырех детей в частной школе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд Петербурга решил депортировать из России трех частных педагогов-мигрантов. Кроме того, каждого из иностранцев оштрафовали на 30 тысяч рублей. Как оказалось, учителя нарушили законодательство о свободе вероисповедания. Ранее следователи сообщали, что преподаватели в процессе обучения избили четырех учеников. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Осужденные не числились руководителями религиозной организации, ее членами или священнослужителями, – уточнили в пресс-службе.

Как оказалось, у частных педагогов также отсутствовали и документы, подтверждающие право заниматься миссионерской деятельностью. Мужчины сообщили, что в Россию прибыли в 2022 по рабочей годовой визе. Религиозное течение, которое они продвигали, кстати, в РФ не зарегистрировано. Они несли в массы конфессиональные идеи в арендованной квартире на Вознесенском проспекте. Детей, с их слов, в частную школу приводили родители, в том числе приехавшие из Казахстана и Узбекистана.

Все обвиняемые с протоколом согласились и признали свою вину.