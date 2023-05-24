Проезд для семей участников спецоперации станет льготным в Ленобласти

Проезд для семей участников спецоперации станет льготным. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленобласти сделало льготным проезд на муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных автобусах для семей участников спецоперации на Украине. Чтобы снизить стоимость общественного транспорта, жителям области из данной категории необходимо обратиться в в Центр социальной защиты населения или МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Мера поддержки действует по Единому социальному проездному билету, – уточнили в пресс-службе.

К слову, льготный проезд для родственников добровольцев действует с конца ноября 2022 года. Но с 1 июля этого года в перечень маршрутов войдет и №679, соединяющий воинскую часть в Каменке с Петербургом. Как сообщили в областном комитете по транспорту, только в 2022 году в общественном транспорте региона совершено 35 миллионов подобных поездок.

Ранее spb.kp.ru писала, что почетным донорам Петербурга планируют предоставить бесплатный проезд в электричках.