Более 100 рабочих мест предоставит ГУП «ТЭК» для инвалидов в Петербурге

ГУП «ТЭК» предоставит более 100 рабочих мест для инвалидов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге на Восьмом региональном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» открылась ярмарка вакансий. На мероприятие пришли 30 городских компаний, одна из которых – ГУП «ТЭК СПб». Предприятие презентовало более 100 рабочих мест для горожан с особенностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

– К маю 2023 года в комплексе трудятся около 90 человек с инвалидностью. К слову, заняты они и в административном секторе, и в производственном, – уточнили в пресс-службе предприятия.

К слову, при приеме на работу людей с инвалидностью компания обещает предоставить все положенные по трудовому законодательству социальные гарантии. Как сообщили в пресс-службе организации, предприятие предлагает и возможности профессионального роста: специалисты смогут повысить квалификацию или освоить новую профессию в учебном центре для сотрудников.

Ранее spb.kp.ru писала, что ТЭК проверит теплосети с 15 по 19 мая в семи районах Петербурга.