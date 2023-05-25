Петербуржец умер за рулем автомобиля из-за сердечного приступа. Фото: vk.com/dorinspb

Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось в Петродворцовом районе Северной столицы. Авария произошла 24 мая около 12 часов дня на улице Аврова. Автомобиль «Форд Фокус» вылетел на встречную полосу и врезался в ограждение. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

- По предварительной информации, у водителя случился сердечный приступ, и он умер еще до ДТП, - говорится в сообщении.

Известно, что мужчине, который находился за рулем автомобиля, было 72 года.

Напомним, 24 мая в авариях пострадали четверо детей. Среди них 12-летний мальчик на велосипеде и 16-летняя девочка на самокате. Все дети остались живы, но получили травмы. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.