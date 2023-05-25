12-летний мальчик на велосипеде попал под машину в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции Петербурга выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал 12-летний мальчик на велосипеде. Авария случилась 24 мая около трех часов дня на улице Латышских Стрелков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На пересечении улицы Латышских Стрелков и улицы Зольной 47-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Оутлендер», столкнулся с велосипедистом, который, не спеша, переезжал дорогу, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Школьника госпитализировали с места ДТП в медицинское учреждение. Врачи оцени его состояние как средней степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают детали случившегося.

Напомним, накануне в Петербурге за рулем автомобиля из-за сердечного приступа погиб 72-летний мужчина. Его бесконтрольная машина вылетела на встречку и врезалась в ограждение.