Более 100 детей пострадали в ДТП в Петербурге с начала 2023 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала текущего года в дорожно-транспортных происшествиях в Петербурге пострадали 115 детей, которые получили травмы различной степени тяжести. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал старший инспектор 5 отдела Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, майор полиции Дмитрий Заставский.

- В Петербурге за четыре месяца произошло 106 аварий с участием детей, а в Ленобласти - 44 ДТП, - отметил он.

По словам Дмитрия Заставского, в Ленинградской области в дорожно-транспортных происшествиях получили травмы 53 ребенка. Семь из них погибли. Нередко аварии случались из-за неосторожности несовершеннолетних. В Петербурге зарегистрированы 23 таких ДТП, а в Ленобласти – три аварии.

Напомним, накануне 12-летний мальчик на велосипеде попал под машину. Его госпитализировали в больницу с травмами средней степени тяжести.