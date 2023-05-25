Первые ландыши распустились в парке Монрепо в Выборге. Фото: Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»

В Ленобласти и Петербурге с каждым днем становится все теплее. До лета остались считанные дни, поэтому природа окрашивается в яркие цвета. Ночные заморозки и дневные грозы не стали препятствием для красивейших ландышей, которые распустились на днях в парке Монрепо в Выборге. Об этом пишет Online47.ru.

- В скором времени тонкий аромат этих миниатюрных белых цветочков распространится по всей территории заповедника, так что насладиться им сможет каждый из посетителей, - сообщает издание.

Посетителям парка напомнили, что обычно ландыши цветут совсем не долго. Увидеть растения можно только в течение трех-четырех недель.

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