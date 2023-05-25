Итальянский бренд открыл новый магазин одежды на месте Zara home в Петербурге

Итальянский бренд открыл новый магазин одежды. Фото: yandex.ru/maps

Несмотря на то, что многие бренды уходят с российского рынка, итальянская компания United Colors of Benetton, напротив, расширяет свою сеть. Накануне в Петербурге открылся новый магазин фирмы в торговом центре «Европолис» на Полюстровском проспекте. В арендованном помещении ранее размещалась Zara home. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК.

– Бренд чтит традиции и вместе с тем тонко чувствует последние тенденции городского стиля, – рассказали представители развлекательного комплекса.

Новый магазин расположился на первом этаже. И жители города оказались несказанно рады открытию новой точки любимой фирмы одежды. На официальном сайте компании пока что о расширении фирмы в России молчат.

Ранее spb.kp.ru писала, что новый флагманский магазин одежды открылся в «Галерее» в Петербурге.