Ограбившего матроса на 8,5 тысячи долларов мужчину арестовали в Петербурге

Ограбившего матроса на 8,5 тысяч долларов мужчину арестовали на два месяца. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд Петербурга на два месяца арестовал одного из трех налетчиков, нашумевших накануне на Лиговском проспекте. Напомним, жертвой разъяренных грабителей стал 29-летний матрос, служащий в коммерческой компании. Мужчины отобрали у него сумку, в которой находились 8,5 тысячи долларов США. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Задержанного обвиняют в крупном разбое, – уточнили в пресс-службе.

По мнению следователей, вместе со своими двумя знакомыми злоумышленник 18 мая, находясь в центре города, начал угрожать пострадавшему пистолетом. А, когда подобные меры оказались бездейственными, группа нарушителей дружно напала на матроса. После чего они похитили сумку с деньгами. Материальный ущерб правоохранители оценили в 680 тысяч рублей. Физическое состояние моряка также оставляло желать лучшего. Кстати, товарищей арестованного отправили в СИЗО несколько раньше.