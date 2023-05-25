Женщина сбежала в кризисный центр вместе с тремя детьми от мужа-тирана в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Александр Бастрыкин поручил проверить информацию, появившуюся в эфире одного из федеральных каналов. В показанном сюжете рассказали, что жительница Ленобласти не выдержала издевательств со стороны своего супруга. Из-за этого она вместе с тремя маленькими детьми сбежала в кризисный центр для женщин, расположенный в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

– Выяснилось, что матери и ее детям приходится проживать в специализированном учреждении Петербурга из-за страха перед мужем, – уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Как оказалось, на протяжении длительного времени глава дома избивал не только женщину, но и несовершеннолетних членов семьи. Областные правоохранители уже начали доследственную проверку. О ее результатах и выясненных обстоятельствах доложат главе СК России.

Ранее spb.kp.ru писала, что Бастрыкину доложат о расследовании дела об изнасиловании трех девушек-подростков в Тихвине.