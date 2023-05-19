Бастрыкину доложат о расследовании дела об изнасиловании трех девушек-подростков в Тихвине

Главе СК доложат о расследовании дела об изнасиловании трех девушек-подростков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела об изнасиловании трех несовершеннолетних жительниц Тихвина. Известно, что пострадавшим не более 16-ти лет. Напомним, ранее правоохранители Ленобласти задержали подозреваемых. Как оказалось, мужчины также заставляли девочек употреблять наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

– Трое приезжих рабочих подозреваются в совершении преступлений сразу по двум статьям, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили правоохранители, с 1 по 17 мая в Тихвинском районе Ленобласти 40-летний мужчина вместе с двумя 25-летними приятелями «угощали» подростков психотропными веществами. После того, как несовершеннолетние переставали себя контролировать, подозреваемые насиловали их. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение. Сейчас следователи требуют заключить их под стражу.