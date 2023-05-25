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НовостиОбщество25 мая 2023 20:10

Смольный перенес курортный сбор в Петербурге на 2024 год из-за советов представителей турбизнеса

Ранее курортный сбор планировали собирать с 1 октября 2023 года
Элеонора КУРЮМОВА
Смольный перенес курортный сбор в Петербурге на 2024 год.

Смольный перенес курортный сбор в Петербурге на 2024 год.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Введение курортного сбора в Петербурге снова перенесли. В этот раз – на апрель 2024 года. Как оказалось, первоначальные планы Смольного изменились после совета с представителями туристического бизнеса. Об этом в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил вице-губернатор города на Неве Борис Пиотровский.

– Мы пообщались со всеми участниками индустрии: гостиницами, туроператорами, ассоциациями. После этого выработали наименее безболезненный план для всех участников рынка, – уточнил чиновник.

На данный момент в Смольном готовят необходимую инфраструктуру и нормативно-правовую базу, которая будет четко регулировать нововведение. В правительстве города планируют сделать плату за отдых необременительной в том числе и для гостей Северной столицы. К слову, изначально собирать налог планировали уже в августе 2023 года.