Четыре гаража полностью сгорели на улице Товпеко в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь с 25 на 26 мая пожарным из Петербурга пришлось нелегко. Более полутора часов спасателям пришлось тушить возгорание в Колпинском районе. Как оказалось, на улице. Александра Товпеко огонь охватил четыре гаража. Каждое из помещений площадью 12 квадратных метров сгорело до тла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Пламя уничтожило и постройку такого же размера, – уточнили в пресс-службе.

Несмотря на то, что с огнем пришлось повозиться, из-за пожара никто не пострадал. Силами 15 спасателей около часа ночи, 26 мая, последние языки яростного пламени окончательно потухли, не оставив на прощание и искорки.

Кроме того, сотрудникам МЧС пришлось столкнуться с еще одним мощным возгоранием. На Ленсоветской дороге загорелся цельнометаллический ангар с поддонами. Как оказалось, огонь занял все 100 квадратных метров.