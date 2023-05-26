Мужчина жестоко избил пенсионера из-за двух тысяч рублей в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в нападении на пенсионера. Инцидент произошел вечером 25 мая на Дунайском проспекте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина избил пожилого человека, отобрал у него поясную сумку, в которой лежали 2300 рублей, мобильный телефон «Редми» и паспорт. После этого преступник скрылся, - рассказали в региональном ведомстве.

Через несколько минут полицейские по горячим следам поймали подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Петербурга. Он нигде не работает и уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Расследование продолжается.

Напомним, накануне в Петербурге школьник выстрелил в мужчину в ответ на замечание. Полицейские задержали четырех подростков. У них нашли аэрозольный пистолет.