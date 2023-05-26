Петербуржец устроил стрельбу из-за ссоры на дороге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, который стрелял на улице. По версии следствия, 22-летний подозреваемый на «Хендай Солярисе» достал пистолет и выстрелил в оппонента на дороге. После этого он скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Инцидент сулчился 12 мая на Плесецкой улице. В этот же день злоумышленника нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», - говорится в сообщении регионального ведомства.

Подозреваемого задержали в квартире на Английской улице в Кудрово. Им оказался 34-летний безработный мужчина. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали и обстоятельства случившегося. К счастью, из-за стрельбы, которую устроил злоумышленник, никто не пострадал. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, накануне школьник выстрелил в мужчину, который сделал ему замечание.