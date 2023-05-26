Мужчину с пистолетом задержали полицейские в центре Петербурга

Взволнованных петербуржцев напугал мужчина с пистолетом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали мужчину, который носил с собой пистолет. Его заметили в центре города днем 26 мая: оружие торчало из под футболки со спины. Взволнованные жители города обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

- Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД оперативно задержали его. Выясняются обстоятельства прогулки, а также происхождение и характеристики оружия, - говорится в сообщении паблика «Дорожный инспектор» во ВКонтакте.

Известно, что мужчину поймали на дворцовой площади около двух часов дня. Его отвезли в отдел полиции для разбирательств.

Напомним, накануне житель Петербурга на «Хендай Солярисе» устроил стрельбу из-за ссоры на дороге. Он выстрелил в сторону оппонента и сбежал. Позже его задержали полицейские.