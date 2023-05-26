Мужчина случайно застрелил друга во время охоты в Карелии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла в районе острова Березовец, расположенном в Онежской губе Белого моря. Там возбудили уголовное дело на 57-летнего мужчину, который случайно застрелил своего друга во время охоты. Все произошло 10 мая.

- Мужчина убил приятеля из-за неосторожного обращения с охотничьим ружьем. Он передавал другу ружье и случайно выстрелил в него. Товарищ погиб на месте, - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ по Республике Карелия.

Сейчас следователи региона проводят проверку и выясняют все обстоятельства преступления. Они осмотрели место происшествия, назначили необходимую судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, накануне в Петербурге задержали мужчину, который носил с собой пистолет. Его доставили в отдел полиции для разбирательств.