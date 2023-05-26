Количество угонов в Петербурге сократилось на 50% в 2022 году

Региональное МВД представила статистику угонов в Петербурге и Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти опровергло статистику об угонах машин в регионе, опубликованную на сайте компании «Согласие». В ведомстве предоставили достоверную информацию о таких преступлениях.

- В Петербурге и Ленобласти в 2022 году угонов машин стало на 50 процентов меньше. И это тенденция не одного года, - объяснили в региональном ведомстве.

За последние четыре года в Северной столице количество хищений автомобилей сократилось в девять раз. Такого показателя удалось добиться благодаря работе полицейских и их оперативным мерам, в том числе в сфере страхования автотранспорта.

Напомним, полицейские в Петербурге задержали мужчину, который ходил по центру города с пистолетом. Оружие у него заметили очевидцы. Мужчину задержали и отвезли в отдел для разбирательств.