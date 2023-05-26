Рецидивиста с автоматом Калашникова задержали в центре Петербурга

Инспекторы остановили мужчину на автомобиле "Мерседес". Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре Северной столицы задержали мужчину, в автомобиле которого нашли автомат Калашникова. В начале мая из-за такой же ситуации рецидивиста уже привозили в отдел полиции, но он не вынес из этого урок. О произошедшем сообщает паблик «Дорожный инспектор» во ВКонтакте.

- Мужчину уже привлекали к ответственности за хулиганство и применение насилия в отношении полицейского, - говорится в сообщении.

Инспекторы остановили его на автомобиле «Мерседес». Он сам рассказал, что перевозит охолощенное оружие – автомат Калашникова. Жителя Петербурга задержали около пяти часов утра 26 мая. Оружие отобрали и отправили на экспертизу, а мужчину доставили в отдел полиции.

Напомним, в этот же день полицейские задержали другого петербуржца, который носил с собой пистолет. К сотрудникам обратились очевидцы, которые заметили оружие под футболкой.