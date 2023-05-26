Суд в Петербурге арестовал двух мужчин за издевательства над детьми в частной школе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Октябрьский районный суд в Петербурге выбрал меру пресечения двум мужчинам, которые по версии следствия, издевались над четырьмя детьми в религиозной частной школе. Несовершеннолетних били и оскорбляли. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Мужчин задержали 24 мая. На следующий день им предъявили обвинение. Свою вину они признали, - рассказали в ведомстве.

Перед этим одного из них признали виновным в административном правонарушении. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей с выдворением за пределы страны.

Но уехать у подозреваемого не получится, потому что из-за истязаний над детьми его поместили в следственный изолятор до 23 июля. Второго соучастника тоже арестовали на этот срок.